Двукратный чемпион мира из Болгарии рассказал о выступлении на шоу в Кремле

Выступавший за Болгарию двукратный чемпион мира Максим Ставиский после выступления в ледовом шоу в парке Чёрное озеро в Казани рассказал о прокате на территории Астраханского Кремля.

«Детские воспоминания? Мы всё-таки всё своё детство провели на закрытых катках, на тренировках. Поэтому это немного другое. Албена, помню, сколько мы соревновались с ней, сколько катались, она всю карьеру мне говорила – хочу пойти на озеро покататься, на речку. А я ей говорил – когда-нибудь сходим. И вот благодаря Илье Изяславовичу мы регулярно катаемся сейчас на озёрах, реках.

Самое необычное место, где выступал? Знаете, однажды нас привезли на каток, который был прямо в Кремле. В Астрахани катались, на территории Кремля. Вот это запомнилось хорошо», – сказал Ставиский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Максим Ставиский вместе со своей партнёршей Албеной Денковой выступили в Казани в рамках фестиваля Winter Fest.