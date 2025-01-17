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Ставиский — о выступлении в парке: не пугают ни дырки, ни бугорки, ни снег. Привыкли

Ставиский — о выступлении в парке: не пугают ни дырки, ни бугорки, ни снег. Привыкли
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Двукратный чемпион мира Максим Ставиский прокомментировал выступление на зимнем фестивале Winter Fest в парке Чёрное озеро в Казани.

«Мы всегда рады приезжать на городские катки. Сразу такое праздничное настроение. Атмосфера. Всегда в центре это происходит, в красивых локациях. И здесь парк очень красивый в Казани, исторический.

Не первый раз выступаем в таких условиях, уже привыкли. Конечно, посложнее на улице выступать. Во-первых, воздух такой уже зимний. Морозный. И лёд, как бы ни старались, но качества явно не такого, как на крытых катках, как на соревнованиях у спортсменов бывает. Но для нас это уже ситуация знакомая.

Скажем так, к любым буеракам привыкли, перепрыгивать ямки научились. Нас не пугают ни дырки, ни бугорки, ни снег. Наоборот, когда снег идёт, итоговая картинка получается ещё более красивая, впечатляющая. Да и вообще, главное, что лёд есть, в этом году много где с ним проблемы», – сказал Ставиский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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