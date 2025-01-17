Ставиский — о турнире на Байкале: будет интересно. Красота неземная и лёд хороший

Двукратный чемпион мира Максим Ставиский прокомментировал планы Федерации фигурного катания на коньках России и Первого канала провести соревнования на Байкале.

«Турнир на Байкале – это будет интересно. Пока мало что об этом известно, но я хотел бы на это посмотреть. Мы катались на Байкале, катались не в шоу, а для себя. Выступали на шоу, помню, в Иркутске, на стадионе. И в выходной день поехали на Байкал, взяли с собой коньки. Два часа пролетели незаметно! Катались, получали удовольствие. Красота неописуемая, неземная. И лёд очень хороший», – сказал Ставиский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Информация о планах на проведение турнира на Байкале появилась в соцсетях Первого канала в сентябре 2024 года. Турнир заявлен на весну 2025 года.