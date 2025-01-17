Авербух — о Ягудине: символ моих выступлений, особенное событие. Лёшу всегда ждут

Продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал шоу на льду казанского парка Чёрное озеро в рамках фестиваля Winter Fest.

«Большое спасибо Казани – так много людей. Большое счастье приезжать в Татарстан, здесь всегда всё очень гостеприимно. Днём провели большой мастер-класс для горожан, более 150 человек принимали участие. Мы учились цапелькам, фонарикам, душа пела и у меня, и у людей. Настроение замечательное. Потом была большая мотивационная встреча с детьми из местных спортивных школ.

В отличие от прошлого года, в рамках самого шоу решили провести побольше массовых номеров. Будет фрагмент спектакля «Щелкунчик», в эти же дни в Казани проходит наш большой спектакль на «Татнефть-Арене». Будут цирковые номера. И символ моих выступлений – Алексей Ягудин. Всегда особенное событие, Лёшу всегда ждут. Но не забываем и про Татьяну Тотьмянину с Максимом Марининым, наших олимпийских чемпионов, про Албену Денкову с Максимом Стависким. Это шоу – подарок всем нам», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.