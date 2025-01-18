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Маргарита Базылюк и Арсений Федотов неожиданно появились на тренировке перед ЧР по прыжкам

Маргарита Базылюк и Арсений Федотов неожиданно появились на тренировке перед ЧР по прыжкам
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Прошлогодние победители чемпионата России по прыжкам, 13-летняя Маргарита Базылюк и 15-летний Арсений Федотов, неожиданно появились на тренировке перед ЧР по прыжкам — 2025, который стартует сегодня, 18 января. Они вместе с другими заявленными участниками появились в видео, показанном на сайте Первого канала.

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Напомним, по правилам этого года фигуристы, родившиеся раньше 2008 года, не могут принимать участие в этом соревновании.

Также отметим, что элементы будут оцениваться по системе ISU, а баллы каждого участника — суммироваться на протяжении всех раундов турнира накопительным итогом. Таким образом, турнир проводится по системе «на вылет»: после каждого раунда выбывают участники с наименьшей суммой баллов.

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