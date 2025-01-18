Стартовало голосование во второй группе мужчин в премии «Король и Королева фигурки — 2024»

Вторая ежегодная премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки – 2024» продолжается! В телеграм-канале «Ход коньком» определяют лучших фигуристов в двух категориях.

Напомним формат премии: редакция портала выдвинула по 12 кандидатов в мужской и женской категориях. Отобранные спортсмены должны были участвовать в соревнованиях и/или показательных выступлениях или ледовых шоу в 2024 году, а также оказать важное влияние на фигурное катание со спортивной и культурно-развлекательной точки зрения.

Победитель и победительница премии будут определены путём народного голосования, которое пройдёт в два этапа: отдельно фигуристки и фигуристы.

Голосование по второй группе у мужчин уже открыто в телеграм-канале «Ход коньком».

Группа 2, мужчины

Владислав Дикиджи: в текущем сезоне стал является главным лидером мужского одиночного катания, в прошлом сезоне ворвался в элиту, проявляет активность в соцсетях и пользуется большой популярностью у публики, заочно «соревнуется» с Ильёй Малининым за четверной аксель, параллельно со спортом высочайшего уровня успевает выступать в шоу.

Максим Траньков: ведёт активную тренерскую деятельность и работает с парами, в числе которых одни из лидеров — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, ведёт подкаст на Первом канале, в котором раскрылись Александра (Игнатова) Трусова и Анна Щербакова и впервые высказались о непопадании в командный турнир Олимпиады, активно работает на различных соревнованиях по фигурному катанию.

Глеб Лутфуллин: выбился в топ мужского одиночного катания, стремиться учить и прыгать сложнейшие прыжки, пробовал на тренировках четверной аксель и демонстрировал каскады со старшими четверными, прошёл все старты в текущем сезоне с медалями, работает со звездой женского одиночного катания Елизаветой Туктамышевой и является её первым учеником.

Опрос в группе 1 продлится до 12:00 22 января. Не забудьте отдать голос за своих любимчиков!

Премия «Король и Королева фигурки» основана в 2023 году спортивным порталом «Чемпионат». Награда вручается по итогам прошедшего календарного года. Первыми обладателями наград стали Александра Трусова и Евгений Семененко.