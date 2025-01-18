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Чемпионат России по прыжкам — 2025, личный турнир: во сколько начнётся, где смотреть

Чемпионат России по прыжкам — 2025, личный турнир: во сколько начнётся, где смотреть
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Сегодня, 18 января, пройдёт личный турнир чемпионата России по прыжкам — 2025. Прямую трансляцию соревнований можно будет посмотреть в трансляции «Первого канала», а также на официальном сайте вещателя. Начало турнира — в 14:00 мск.

«Чемпионат» предлагает следить за соревнованиями вместе с нашим лайвом.

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Напомним, ранее стали известны результаты жеребьёвки соревнований. Спортсмены выйдут на лёд в следующем порядке:

Мужчины:

Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи, Михаил Терновский, Андрей Мозалёв, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Дмитрий Алиев, Николай Угожаев, Евгений Семененко, Артур Даниелян, Пётр Гуменник, Григорий Фёдоров, Макар Игнатов, Иван Попов, Матвей Ветлугин, Глеб Лутфуллин.

Женщины:

Дарья Садкова, Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Анна Фролова, Вероника Яметова, Ксения Гущина, Аделия Петросян, Софья Муравьёва.

Пары:

Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Андреева/Александр Акимов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

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