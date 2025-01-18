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Радионова: за Владиславом Дикиджи будущее мужского одиночного катания

Радионова: за Владиславом Дикиджи будущее мужского одиночного катания
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Призёр чемпионата мира бывшая фигуристка Елена Радионова объяснила, почему выбрала бы чемпиона России — 2025 Владислава Дикиджи победителем премии «Король фигурного катания», которую запустил «Чемпионат».

«Среди мужчин проголосую за Владислава Дикиджи, потому что для меня он является прорывом года. Человек, за которым будет будущее мужского одиночного катания. Кроме того, он выиграл чемпионат России, несколько сезонов показывает высокий уровень и на тренировках видели у него четверной аксель. Надеюсь, этот элемент мы скоро увидим на соревнованиях. Если он первым среди парней сделает четверной аксель, точно будет прорывом и королём года», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, недавно «Чемпионат» запустил вторую ежегодную премию «Король и Королева фигурки – 2024». В телеграм-канале «Ход коньком» определят лучших фигуристов в двух категориях. Ранее в телеграм-канале открылось голосование по вторым группам у женщин и мужчин.

Отметим, что редакция портала выдвинула по 12 кандидатов в мужской и женской категориях. К этому моменту уже стали известны победитель и победительница первого этапа. Ими стали Александр Галлямов и Евгения Медведева.

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