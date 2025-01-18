Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Саша прыгает, Дима отдыхает». Глейхенгауз — о Бойковой/Козловском перед ЧР по прыжкам

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, показал видео с тренировки чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского перед чемпионатом России по прыжкам — 2025, который 18-19 января проходит в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Козловский. Самочувствие хорошее, не надо катать целиком программы, нужно просто выйти в своё удовольствие, попрыгать прыжки, поделать выбросы и получить удовольствие.

Глейхенгауз. Пока Саша прыгает, Дима отдыхает, — сказал специалист в видео на личном телеграм-канале.

В парных соревнованиях на ЧР России по прыжкам выступят Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Дарья Андреева — Алексей Акимов, Елизавета Осокина – Артём Грицаенко и Ясмина Кадырова – Илья Миронов.