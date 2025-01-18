Дикиджи, Кондратюк и Игнатов рассказали, что планируют показывать на ЧР по прыжкам — 2025

Некоторые участники чемпионата России по прыжкам, который стартует в Санкт-Петербурге, рассказали, какой контент они планируют исполнять на этих соревнованиях.

Кондратюк. Буду стараться действовать по схеме, которую продумал изначально. Я продумал, что буду делать в каждом раунде, и только в каких-то исключительных случаях, возможно, буду отходить от неё. Я думаю, четверной прыжок с тройным акселем. Ну и несколько акселей подряд.

Дикиджи. Никаких тактик и стратегий у меня нет. Как пойдёт. С правилами тяжело всё, надо думать очень много, как начинаю думать, сразу каша в голове происходит какая-то.

Гуменник. Тактика и стратегия готовы. Вы каскады, которые я приготовил, ещё не видели. Будет новое.

Фёдоров. Мой план — прыжки выезжать. Буду стараться возвращать титул.

Игнатов. Я знаю, что буду пытаться в первом раунде делать, а дальше — на импровизации. Я, может быть, попробую во флип войти, но это не точно.

Самсонов. Всё будет зависеть от разминки. Вот как там пойдёт, так и пойдёт старт. Четверной лутц — тройной аксель, может быть, сделаю, — сказали спортсмены в видео Первого канала.

Напомним, сегодня, 18 января, пройдёт чемпионат России по прыжкам в личном разряде. Завтра, 19 января, — в командном.