Стало известно, сколько заработают победители и призёры ЧР по прыжкам — 2025

Стало известно, сколько заработают победители и призёры чемпионата России по прыжкам — 2025, который сегодня проходит в Санкт-Петербурге.

Победитель — 1 000 000 рублей.

Серебряный призёр — 500 000.

Бронзовый призёр — 250 000.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом изменится регламент ЧР по прыжкам. Теперь фигуристы соревнуются не в двойках, а на вылет: по итогам суммы баллов, набранных за все попытки прыжков. Таким образом, из 16 фигуристов, выступающих во 1/8 финала, во второй раунд пройдут 12.

«Чемпионат» предлагает следить за соревнованиями вместе с нашим лайвом. На момент написания новости проходит первая разминка парней.