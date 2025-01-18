Александра Игнатова пришла поддержать своего мужа на чемпионате России по прыжкам — 2025

Серебряный призёр Олимпиады-2022, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) пришла поддержать своего мужа, вице-чемпиона России — 2021 Макара Игнатова, на чемпионате России по прыжкам — 2025, который сегодня проходит в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Фото: Кадр из трансляции Первого канала

«Чемпионат» предлагает следить за соревнованиями вместе с нашим лайвом. На момент написания новости проходит третья разминка парней.

Напомним, несколько дней назад в СМИ попала информация, что Трусова готовится стать мамой в ближайшее время. Сейчас она находится на третьем месяце беременности. Фигуристка вышла замуж за Игнатова летом 2024 года.