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Евгений Рукавицын высказался о подготовке своих спортсменов к ЧР по прыжкам — 2025

Евгений Рукавицын высказался о подготовке своих спортсменов к ЧР по прыжкам — 2025
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Тренер Евгений Рукавицын высказался о подготовке спортсменов своей группы к чемпионату России по прыжкам — 2025, который сегодня проходит в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. От группы Рукавицына выступают чемпион Европы Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Матвей Ветлугин.

«У моих настрой боевой. Надо идти только вперёд. Пытались ли мы моделировать этот турнир дома, когда готовились к соревнованиям? Безусловно, этот турнир — симбиоз домашних заготовок и ситуативных решений. Как для тренера, к такому турниру готовиться интереснее, чем к прокату программ. У нас постоянно работал секундомер, спортсмены подъезжали и отсматривали время», — сказал Рукавицын в эфире Первого канала.

«Чемпионат» предлагает следить за соревнованиями вместе с нашим лайвом.

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