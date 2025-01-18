Алексей Мишин объяснил, как Евгений Семененко готовился к ЧР по прыжкам

Советский, российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, как его ученик, двукратный чемпион России Евгений Семененко готовился к чемпионату России по прыжкам — 2025, который сегодня проходит в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«Женя очень настроен на этот чемпионат? Да, мне он говорил, что, конечно, соревнования обычные — это одно, а прыжки — уже другое. Он прав. Но и тут желаем ему успеха», — сказал Мишин в эфире Первого канала.

«Прекрасный дворец, публика, замечательные спортсмены, лучшие тренеры. За всё ставлю пятёрку. У нас сегодня праздник, праздник на льду, праздник в наших сердцах. Скажем спасибо спортсменам, фигуристам, что несут нам этот праздник», — добавил тренер, оценив атмосферу соревнований.

«Чемпионат» предлагает следить за соревнованиями вместе с нашим лайвом.