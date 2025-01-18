«Да сделать бы то, что умеет». Соколовская — о выступлении Кондратюка на ЧР по прыжкам

Заслуженный тренер России Светлана Соколовская рассказала о готовности своего ученика, чемпиона Европы и России, бронзового призёра Олимпийских игр Марка Кондратюка к выступлению на чемпионате России по прыжкам — 2025, который сегодня проходит в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«По ходу мы разбираемся. Зал прекрасен, болельщики все активные. У Марка всё идёт по плану. Как запланировали степ-аут на лутце, так и сделали. Чем-то будет удивлять сегодня? Да сделать бы то, что умеет. А что умеем? Всё», — сказала Соколовская в эфире Первого канала.

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