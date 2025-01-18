Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Да сделать бы то, что умеет». Соколовская — о выступлении Кондратюка на ЧР по прыжкам

«Да сделать бы то, что умеет». Соколовская — о выступлении Кондратюка на ЧР по прыжкам
Комментарии

Заслуженный тренер России Светлана Соколовская рассказала о готовности своего ученика, чемпиона Европы и России, бронзового призёра Олимпийских игр Марка Кондратюка к выступлению на чемпионате России по прыжкам — 2025, который сегодня проходит в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«По ходу мы разбираемся. Зал прекрасен, болельщики все активные. У Марка всё идёт по плану. Как запланировали степ-аут на лутце, так и сделали. Чем-то будет удивлять сегодня? Да сделать бы то, что умеет. А что умеем? Всё», — сказала Соколовская в эфире Первого канала.

«Чемпионат» предлагает следить за соревнованиями вместе с нашим лайвом.

Материалы по теме
Угожаев продолжает всех укатывать, но Семененко и Дикиджи совсем рядом! LIVE
Live
Угожаев продолжает всех укатывать, но Семененко и Дикиджи совсем рядом! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android