Стартовало голосование во второй группе женщин в премии «Король и Королева фигурки — 2024»

Вторая ежегодная премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки – 2024» продолжается! В телеграм-канале «Ход коньком» определяют лучших фигуристов в двух категориях.

Напомним формат премии: редакция портала выдвинула по 12 кандидатов в мужской и женской категориях. Отобранные спортсмены должны были участвовать в соревнованиях и/или показательных выступлениях или ледовых шоу в 2024 году, а также оказать важное влияние на фигурное катание со спортивной и культурно-развлекательной точки зрения.

Победитель и победительница премии будут определены путём народного голосования, которое пройдёт в два этапа: отдельно фигуристки и фигуристы.

Голосование по второй группе женщин уже открыто в телеграм-канале «Ход коньком».

Группа 2, женщины

Алина Загитова: в 2024 году исполнила многочисленные роли в различных шоу, создала собственное шоу и объявила о планах на ещё одно, записала огромное количество влогов для Первого канала и гармонично смотрелась в них, присутствовала на турнирах по фигурному катанию и общалась со спортсменами, ездила на мероприятия за границу.

Василиса Кагановская: вернулась и возобновила карьеру с новым партнёром на турнире по шоу-программам, где заявила о себе, уже по ходу сезона смогла приблизиться к элите, в новом тандеме сохранила и приумножила свою фан-базу, активно вела личные соцсети.

Софья Акатьева: смогла продолжить карьеру после тяжёлой травмы, не побоялась восстановить сложнейшие прыжки, пробовала на турнирах четверной тулуп, проявила настоящий спортивный характер, выступала параллельно с турнирами в шоу.

Опрос в группе 1 продлится до 12:00 22 января. Не забудьте отдать голос за своих любимчиков!

Премия «Король и Королева фигурки» основана в 2023 году спортивным порталом «Чемпионат». Награда вручается по итогам прошедшего календарного года. Первыми обладателями наград стали Александра Трусова и Евгений Семененко.