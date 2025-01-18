18-летний российский фигурист Николай Угожаев стал победителем чемпионата России по прыжкам — 2025, который сегодня, 18 января, проходит в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Он набрал 211,48 балла.

Второе место занял чемпион России нынешнего года Владислав Дикиджи — 206,34. На третьей строчке расположился чемпион России и Европы Марк Кондратюк (204,69). Рядом с тройкой сильнейших остановился двукратный чемпион России Евгений Семененко (202,48).

Напомним, победитель чемпионата России по прыжкам — 2025, который сегодня проходит в Санкт-Петербурге, получит 1 000 000 рублей. 500 000 рублей достанутся серебряному призёру, бронзовому — 250 000. Лучшие фигуристы по итогом этого дня соревнований завтра, 18 января, выступят в командном турнире ЧР по прыжкам.