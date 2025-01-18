Чемпион Европы 2022 года российский фигурист Марк Кондратюк исполнил каскад из пяти тройных акселей в финале ЧР по прыжкам. За него в сумме он получил более 41 балла. В финальном раунде соревнований он также исполнил каскад из двух тройных акселей, одинарный тройной аксель, четверные лутц и сальхов. Судьи поставили ему 81,95 балла за выступление в финале.

Напомним, ранее стало известно, сколько получат победители и призёры чемпионата России по прыжкам — 2025, который сегодня проходит в Санкт-Петербурге. Победитель — 1 000 000 рублей, серебряный призёр — 500 000, бронзовый призёр — 250 000.

«Чемпионат» предлагает следить за соревнованиями вместе с нашим лайвом.