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«Не хватило четверного акселя от Дикиджи». Глейхенгауз — об итогах ЧР по прыжкам у мужчин

«Не хватило четверного акселя от Дикиджи». Глейхенгауз — об итогах ЧР по прыжкам у мужчин
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Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, подвёл итоги чемпионата России по прыжкам — 2025 в мужском одиночном разряде, который сегодня закончился в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. По его итогам победу одержал 18-летний Николай Угожаев, получивший от судей 211,48 балла за все этапы соревнований.

«Турнир мальчиков прошёл очень интересно, но не хватило четверного акселя от Владислава Дикиджи. У девочек стратегия очень простая — не падать и не делать бабочек. Хочется удивить тем, что все наши девочки покажут элементы ультра-си. Готовились к турниру в дружеской атмосфере», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.

Владислав Дикиджи занял второе место. Спортсмен, единственный из россиян владеющий четверным акселем, не стал рисковать в личном зачёте соревнований.

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