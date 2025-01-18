Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян стала чемпионкой России по прыжкам — 2025, Муравьёва — вторая

Аделия Петросян стала чемпионкой России по прыжкам — 2025, Муравьёва — вторая
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер сборной России, чемпионка страны — 2025 Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России по прыжкам — 2025, который проходит в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Она набрала 119,38 балла.

Второе место заняла вице-чемпионка России прошлого года Софья Муравьёва — 111,81. На третьей строчке расположилась Анна Фролова (110,54). Рядом с тройкой сильнейших остановилась ещё одна фигуристка из Санкт-Петербурга Ксения Гущина (110,27).

Отметим, что две фигуристки, владеющие элементами ультра-си, — Дарья Садкова и Алина Горбачёва, — не смогли выйти в финал соревнований.

Напомним, победитель чемпионата России по прыжкам — 2025 получит 1 000 000 рублей. 500 000 рублей достанутся серебряному призёру, бронзовому — 250 000. Лучшие фигуристы по итогам этого дня соревнований завтра, 18 января, выступят в командном турнире ЧР по прыжкам.

Материалы по теме
Петросян — чемпионка России по прыжкам, но истинная героиня — Муравьёва! LIVE
Live
Петросян — чемпионка России по прыжкам, но истинная героиня — Муравьёва! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android