Аделия Петросян стала чемпионкой России по прыжкам — 2025, Муравьёва — вторая

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Лидер сборной России, чемпионка страны — 2025 Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России по прыжкам — 2025, который проходит в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Она набрала 119,38 балла.

Второе место заняла вице-чемпионка России прошлого года Софья Муравьёва — 111,81. На третьей строчке расположилась Анна Фролова (110,54). Рядом с тройкой сильнейших остановилась ещё одна фигуристка из Санкт-Петербурга Ксения Гущина (110,27).

Отметим, что две фигуристки, владеющие элементами ультра-си, — Дарья Садкова и Алина Горбачёва, — не смогли выйти в финал соревнований.

Напомним, победитель чемпионата России по прыжкам — 2025 получит 1 000 000 рублей. 500 000 рублей достанутся серебряному призёру, бронзовому — 250 000. Лучшие фигуристы по итогам этого дня соревнований завтра, 18 января, выступят в командном турнире ЧР по прыжкам.