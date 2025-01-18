Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова и Козловский не смогли выйти в финал ЧРПП. Они допустили ошибку на выбросе

Бойкова и Козловский не смогли выйти в финал ЧРПП. Они допустили ошибку на выбросе
Комментарии

Чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский неожиданно не смогли выйти в финал чемпионата России по прыжкам — 2025 среди спортивных пар, который проходит в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Пара получила от судей 17,37 балла, допустив ошибку на выбросе и одинарном прыжке. Отметим, что пара исполняла лишь тройной выброс и не пробовала четверной.

Итоги после 1/4 финала:

  1. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 18,86.
  2. Дарья Андреева/Александр Акимов — 18,05.
  3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 18,01.
  4. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 17,67.

«Чемпионат» предлагает следить за соревнованиями вместе с нашим лайвом:

Материалы по теме
Дикиджи спасовал с четверным акселем, зато звезда Плющенко вернула ультра-си и боролась!
Live
Дикиджи спасовал с четверным акселем, зато звезда Плющенко вернула ультра-си и боролась!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android