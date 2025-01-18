Бойкова и Козловский не смогли выйти в финал ЧРПП. Они допустили ошибку на выбросе
Чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский неожиданно не смогли выйти в финал чемпионата России по прыжкам — 2025 среди спортивных пар, который проходит в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Пара получила от судей 17,37 балла, допустив ошибку на выбросе и одинарном прыжке. Отметим, что пара исполняла лишь тройной выброс и не пробовала четверной.
Итоги после 1/4 финала:
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 18,86.
- Дарья Андреева/Александр Акимов — 18,05.
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 18,01.
- Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 17,67.
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