Бойкова и Козловский не смогли выйти в финал ЧРПП. Они допустили ошибку на выбросе

Чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский неожиданно не смогли выйти в финал чемпионата России по прыжкам — 2025 среди спортивных пар, который проходит в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Пара получила от судей 17,37 балла, допустив ошибку на выбросе и одинарном прыжке. Отметим, что пара исполняла лишь тройной выброс и не пробовала четверной.

Итоги после 1/4 финала:

Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 18,86. Дарья Андреева/Александр Акимов — 18,05. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 18,01. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 17,67.

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