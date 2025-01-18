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Мишина и Галлямов выиграли ЧРПП-2025. Бойкова/Козловский не смогли попасть в финал

Мишина и Галлямов выиграли ЧРПП-2025. Бойкова/Козловский не смогли попасть в финал
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Чемпионы мира, России и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями чемпионата России по прыжкам — 2025, который проходит в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Они набрали 75,28.

Второе место заняли прошлогодние чемпионы этого турнира Елизавета Осокина и Артём Грицаенко — 65,30. На третьей строчке, по правилам турнира, расположились сразу две пары — Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев и Дарья Андреева/Александр Акимов.

Отметим, что чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский неожиданно не смогли выйти в финал ЧРПП, допустив ошибку на выбросе и одинарном прыжке.

Напомним, победители чемпионата России по прыжкам — 2025 получат 1 000 000 рублей. 500 000 рублей достанутся серебряным призёрам, бронзовым — 250 000. Лучшие фигуристы по итогам этого дня соревнований завтра, 19 января, выступят в командном турнире ЧР по прыжкам.

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