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Кондратюк — о бронзе ЧРПП: ощущение, что мне везёт выступать в Питере

Кондратюк — о бронзе ЧРПП: ощущение, что мне везёт выступать в Питере
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Чемпион Европы 2022 года российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от выступления в чемпионате России по прыжкам — 2025, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Было радостно выступать в «Юбилейном», есть ощущение, что здесь мне везёт. Прыгать и кататься для питерской публики приятно, счастлив, что всё получилось, в частности, последний решающий каскад», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Кондратюк занял третье место на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Победителем турнира стал Николай Угожаев.

Напомним, чемпион России по прыжкам — 2025 получит 1 000 000 рублей. 500 000 рублей достанутся серебряному призёру, бронзовому — 250 000. Лучшие фигуристы по итогам этого дня соревнований завтра, 19 января, выступят в командном турнире ЧР по прыжкам.

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