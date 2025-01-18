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Владислав Дикиджи объяснил, почему не прыгал четверной аксель на ЧРПП

Владислав Дикиджи объяснил, почему не прыгал четверной аксель на ЧРПП
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Чемпион России — 2025 Владислав Дикиджи объяснил, почему не прыгал четверной аксель на чемпионате России по прыжкам.

«Почему не прыгал четверной аксель? У меня неудачно прошла утренняя тренировка, если капитан даст добро на завтрашний день, то, может быть, буду прыгать, если не будет болеть нога», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Владислав Дикиджи занял второе место. Спортсмен, единственный из россиян владеющий четверным акселем, не стал рисковать в личном зачёте соревнований. Победу на турнире одержал 18-летний Николай Угожаев, получивший от судей 211,48 балла за все этапы соревнований.

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