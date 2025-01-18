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«Многое не получалось». Петросян прокомментировала победу на ЧРПП-2025

«Многое не получалось». Петросян прокомментировала победу на ЧРПП-2025
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Лидер сборной России, чемпионка страны — 2025 Аделия Петросян прокомментировала победу на чемпионате России по прыжкам — 2025. Она набрала 119,38 балла.

«Выложилась на большое количество процентов, многое не получилось, банально говорить: «Буду над этим работать». Было очень энергозатратно, надеюсь, за эти часы до командного смогу восстановиться. Эмоции остались почти все положительные.

Мне больше нравится формат этого года, больше шансов остаться в игре. Раньше из пары участников проходил один и баллы обнулялись – странное действо», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Второе место заняла Софья Муравьёва — 111,81. На третьей строчке расположилась Анна Фролова (110,54).

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