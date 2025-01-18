Анастасия Мишина: после 2-го тура мы с Галлямовым думали, что вылетаем с ЧРПП

Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, прокомментировала их выступление на чемпионате России по прыжкам — 2025.

«Мы допустили несколько ошибок, не свойственных нам. Мы привыкли кататься чисто, не допуская ошибок. Мы не полностью довольны сегодняшними прыжками. После 2-го тура думали, что вылетаем с третьим или четвёртым местом, но нам повезло участвовать в финале.

Ни в коем случае не хочу критиковать, очень нравится этот формат. Если бы турнир был попозже, в конце сезона, мне кажется, исполнения элементов ультра-си было бы больше, по крайней мере, в парном катании», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.