Мухортова и Евгеньев отреагировали на крики «мало» от зрителей после объявления их оценок

Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев отреагировали на крики зрителей «мало» после объявления их оценок на чемпионате России по прыжкам — 2025.

Евгеньев: Мы очень приятно удивлены залом. Благодарны питерской публике, что нас так поддерживали. Также классно нас встречали и в Омске, хотя мы не самые популярные фигуристы в нашей стране. Когда весь зал кричит «мало», это очень приятно. По поводу всего остального не могу сказать – мы всецело доверяем решениям судей. Позвольте нам промолчать.

Мухортова: У нас было слишком мало времени, чтобы посмотреть, сколько плюсов мы получили, всё было в сумбуре. Думаю, мы придём к выводу, что надо делать всё не просто хорошо, а отлично, — передаёт слова Мухортовой и Евгеньева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.