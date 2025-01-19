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Стали известны капитаны и составы команд на чемпионате России по прыжкам — 2025

Стали известны капитаны и составы команд на чемпионате России по прыжкам — 2025
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Стали известны капитаны и составы команд на чемпионате России по прыжкам — 2025, который сегодня, 19 января, пройдёт в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Команда Москвы

Поддерживает Александра Игнатова
Капитан — Аделия Петросян

Состав

Макар Игнатов
Марк Кондратюк
Андрей Мозалёв
Иван Попов
Роман Савосин
Даниил Самсонов
Софья Муравьёва
Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

Команда Санкт-Петербурга

Поддерживает Елизавета Туктамышева
Капитан — Александр Галлямов

Состав

Дмитрий Алиев
Пётр Гуменник
Владислав Дикиджи
Глеб Лутфуллин
Евгений Семененко
Николай Угожаев
Анна Фролова
Ксения Гущина
Анастасия Мишина — Александр Галлямов

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