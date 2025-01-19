Стали известны капитаны и составы команд на чемпионате России по прыжкам — 2025, который сегодня, 19 января, пройдёт в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Команда Москвы
Поддерживает Александра Игнатова
Капитан — Аделия Петросян
Состав
Макар Игнатов
Марк Кондратюк
Андрей Мозалёв
Иван Попов
Роман Савосин
Даниил Самсонов
Софья Муравьёва
Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
Команда Санкт-Петербурга
Поддерживает Елизавета Туктамышева
Капитан — Александр Галлямов
Состав
Дмитрий Алиев
Пётр Гуменник
Владислав Дикиджи
Глеб Лутфуллин
Евгений Семененко
Николай Угожаев
Анна Фролова
Ксения Гущина
Анастасия Мишина — Александр Галлямов