Стали известны капитаны и составы команд на чемпионате России по прыжкам — 2025

Стали известны капитаны и составы команд на чемпионате России по прыжкам — 2025, который сегодня, 19 января, пройдёт в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Команда Москвы

Поддерживает Александра Игнатова

Капитан — Аделия Петросян

Состав

Макар Игнатов

Марк Кондратюк

Андрей Мозалёв

Иван Попов

Роман Савосин

Даниил Самсонов

Софья Муравьёва

Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

Команда Санкт-Петербурга

Поддерживает Елизавета Туктамышева

Капитан — Александр Галлямов

Состав

Дмитрий Алиев

Пётр Гуменник

Владислав Дикиджи

Глеб Лутфуллин

Евгений Семененко

Николай Угожаев

Анна Фролова

Ксения Гущина

Анастасия Мишина — Александр Галлямов