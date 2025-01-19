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Чемпионат России по прыжкам — 2025, командный турнир: во сколько начнётся, где смотреть

Чемпионат России по прыжкам — 2025, командный турнир: во сколько начнётся, где смотреть
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Сегодня, 19 января, пройдёт командный турнир чемпионата России по прыжкам — 2025. Прямую трансляцию соревнований можно будет посмотреть в трансляции Первого канала, а также на официальном сайте вещателя. Начало турнира — в 14:00 мск.

«Чемпионат» предлагает следить за соревнованиями вместе с нашим лайвом.

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Москва против Санкт-Петербурга: кто будет сильнее в командном турнире прыжкового ЧР? Live

Напомним, ранее стали известны составы команды Москвы и Санкт-Петербурга:

Команда Москвы: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Софья Муравьёва, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.

Команда Санкт-Петербурга: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Анна Фролова, Ксения Гущина, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

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