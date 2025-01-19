Николай Угожаев: выиграть Олимпиаду — моя главная мечта. Буду бороться за отбор к ОИ-2026

18-летний российский фигурист Николай Угожаев высказался о своей потенциальной возможности поехать на квалификационный турнир к Олимпийским играм — 2026, который пройдёт в сентябре 2025 года в Пекине. Ранее ISU допустил россиян до участия в этих соревнованиях, но предоставил только по одной квоте в каждом виде.

«Конечно, я планирую бороться, но выбор от меня не зависит. При этом я готов сделать от себя всё возможное, чтобы получить место. Думаю, все готовы бороться за право представлять Россию на отборочном турнире. Выиграть Олимпиаду — моя главная мечта», — приводит слова Угожаева Sport24.

Ранее Угожаев стал победителем чемпионата России по прыжкам — 2025. Он набрал 211,48 балла. Второе место занял чемпион России нынешнего года Владислав Дикиджи — 206,34. На третьей строчке расположился Марк Кондратюк (204,69).