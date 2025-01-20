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Тарасова: Угожаев реабилитировался после ЧР, но фигурное катание — это не только прыжки

Тарасова: Угожаев реабилитировался после ЧР, но фигурное катание — это не только прыжки
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах чемпионата России по прыжкам — 2025 в мужском одиночном катании.

«На мой взгляд, чемпионат России по прыжкам — соревнования очень нужные. Мы можем видеть наше будущее и будущее фигурного катания в прыжках. Николай Угожаев достойно реабилитировался после чемпионата России, он хорошо прыгал. Но фигурное катание состоит не только из прыжков. На данный момент самый сильный спортсмен — это чемпион России Влад Дикиджи. Мог бы он составить конкуренцию Илье Малинину? Ему надо ещё хорошо поработать», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее Угожаев стал победителем чемпионата России по прыжкам — 2025. Он набрал 211,48 балла. Второе место занял чемпион России нынешнего года Владислав Дикиджи — 206,34. На третьей строчке расположился Марк Кондратюк (204,69).

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