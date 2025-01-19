Стало известно, сколько заработают команды на чемпионате России по прыжкам — 2025

Стало известно, сколько заработают команды победителей и призёров чемпионата России по прыжкам — 2025, который сегодня проходит в Санкт-Петербурге.

Победитель — 5 млн рублей.

Серебряный призёр — 3 млн рублей.

Напомним составы команд Москвы и Санкт-Петербурга:

Команда Москвы: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Софья Муравьёва, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.

Команда Санкт-Петербурга: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Анна Фролова, Ксения Гущина, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

«Чемпионат» предлагает следить за соревнованиями вместе с нашим лайвом.