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Мишина и Галлямов уверенно выиграли соревнования среди пар на командном ЧРПП

Мишина и Галлямов уверенно выиграли соревнования среди пар на командном ЧРПП
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Чемпионы мира, России и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов уверенно выиграли соревнования среди пар на чемпионате России по прыжкам — 2025, который сегодня проходит в Санкт-Петербурге. Они набрали 44.55 балла за исполнение пяти элементов и вывели команду Санкт-Петербурга вперёд.

Их соперники, выступающие за Москву Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, заняли второе место, получив от судей 26,96 балла. Им не засчитали один из каскадов, а также партнёрша упала со второго выброса.

Впереди ещё четыре раунда, в которых выступят одиночники.

«Чемпионат» предлагает следить за соревнованиями вместе с нашим лайвом.

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