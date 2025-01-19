Мишина и Галлямов уверенно выиграли соревнования среди пар на командном ЧРПП

Чемпионы мира, России и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов уверенно выиграли соревнования среди пар на чемпионате России по прыжкам — 2025, который сегодня проходит в Санкт-Петербурге. Они набрали 44.55 балла за исполнение пяти элементов и вывели команду Санкт-Петербурга вперёд.

Их соперники, выступающие за Москву Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, заняли второе место, получив от судей 26,96 балла. Им не засчитали один из каскадов, а также партнёрша упала со второго выброса.

Впереди ещё четыре раунда, в которых выступят одиночники.

«Чемпионат» предлагает следить за соревнованиями вместе с нашим лайвом.