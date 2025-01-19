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Владислав Дикиджи исполнил четверной аксель на ЧР по прыжкам — 2025

Владислав Дикиджи исполнил четверной аксель на ЧР по прыжкам — 2025
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Чемпион России Владислав Дикиджи прыгнул четверной аксель на чемпионате России по прыжкам — 2025, который сегодня проходит в Санкт-Петербурге. Отметим, что сначала Дикиджи удачно выполнил этот элемент на тренировке, потом попробовал исполнить его уже в рамках турнира, но упал. Вторым прыжком Влад исполнил четверной лутц и уже после всех своих попыток снова прыгнул кваксель — на этот раз снова успешно, хоть он и не пошёл в зачёт. По итогу Дикиджи принёс своей команде 21,97 балла.

Фото: Кадр из трансляции Первого канала

В прошлом сезоне Дикиджи стал первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель. В этом году он несколько раз показывал его на тренировках. Чемпионат России по прыжкам — 2025 — первое соревнование, на котором россиянин показал этот прыжок.

«Чемпионат» предлагает следить за соревнованиями вместе с нашим лайвом.

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