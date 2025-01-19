Дикиджи прокомментировал успешное исполнение четверного акселя в рамках ЧРПП

Чемпион России Владислав Дикиджи прокомментировал успешное исполнение четверного акселя на чемпионате России по прыжкам — 2025, который сегодня проходит в Санкт-Петербурге.

«Я вчера сказал, что если нога плюс-минус нормально будет ощущаться, то я зайду на него. Вот так. К таким падениям я уже привык, нормально. Надо было размяться, скорее всего, лутц сначала прыгнуть, а потом аксель крутить. Но результатом я доволен. Хоть и не в зачёт, но прыгнул. Нормально», — сказал Дикиджи в эфире Первого канала.

Дикиджи является первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель.

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