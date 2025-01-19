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Муравьёва — о восстановлении трикселя: Дикиджи мне помогал, он у нас спец по акселям

Муравьёва — о восстановлении трикселя: Дикиджи мне помогал, он у нас спец по акселям
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Вице-чемпионка России прошлого года Софья Муравьёва рассказала, как восстановила тройной аксель к чемпионату России по прыжкам — 2025, который сегодня проходит в Санкт-Петербурге.

«Восстановила тройной аксель за три дня до отъезда сюда, в Питер. Это придало мне сил на этот старт, уверенности.

Работа проходила плановая с Евгением Плющенко. Также Влад Дикиджи мне помогал. Он у нас спец по акселям. Так что его помощь очень мне помогла, его поддержка», — сказала Муравьёва в эфире «Первого канала».

Напомним, ранее в рамках ЧРПП — 2025 успешно исполнил четверной аксель.

«Чемпионат» предлагает следить за соревнованиями вместе с нашим лайвом.

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