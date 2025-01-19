Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фигуристы Санкт-Петербурга выиграли командный турнир на ЧР по прыжкам — 2025

Команда Санкт-Петербурга заняла первое место на чемпионате России по прыжкам — 2025. Их результат — 482.10. В составе петербургской команды выступали Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Анна Фролова, Ксения Гущина, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Второе место заняла команда Москвы. Они получили от судей 480.04 балла. Состав московской команды: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Софья Муравьёва, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.

Напомним, команда победители турнира на чемпионате России по прыжкам — 2025 получат 5 млн рублей. 3 млн рублей достанутся серебряным призёрам.