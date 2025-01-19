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Фигуристы Санкт-Петербурга выиграли командный турнир на ЧР по прыжкам — 2025

Фигуристы Санкт-Петербурга выиграли командный турнир на ЧР по прыжкам — 2025
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Команда Санкт-Петербурга заняла первое место на чемпионате России по прыжкам — 2025. Их результат — 482.10. В составе петербургской команды выступали Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Анна Фролова, Ксения Гущина, Анастасия МишинаАлександр Галлямов.

Второе место заняла команда Москвы. Они получили от судей 480.04 балла. Состав московской команды: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Софья Муравьёва, Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев.

Напомним, команда победители турнира на чемпионате России по прыжкам — 2025 получат 5 млн рублей. 3 млн рублей достанутся серебряным призёрам.

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