Радионова: четверной аксель Дикиджи — прорыв, на соревнованиях он будет первым из россиян

Призёр чемпионата мира бывшая фигуристка Елена Радионова высказалась о результатах чемпиона России — 2025 Владислава Дикиджи, заявив, что на международных соревнованиях он будет первым из россиян.

«Уже видела моменты с тренировок, где Влад прыгает четверной аксель. Этим Дикиджи, несомненно, владеет. Это прорыв для мужского фигурного катания. Жду, когда он сделает это на международных соревнованиях. Думаю, он будет первым из российских мужчин. И сможет этим гордиться», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Дикиджи является первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель.