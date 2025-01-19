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Радионова: четверной аксель Дикиджи — прорыв, на соревнованиях он будет первым из россиян

Радионова: четверной аксель Дикиджи — прорыв, на соревнованиях он будет первым из россиян
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Призёр чемпионата мира бывшая фигуристка Елена Радионова высказалась о результатах чемпиона России — 2025 Владислава Дикиджи, заявив, что на международных соревнованиях он будет первым из россиян.

«Уже видела моменты с тренировок, где Влад прыгает четверной аксель. Этим Дикиджи, несомненно, владеет. Это прорыв для мужского фигурного катания. Жду, когда он сделает это на международных соревнованиях. Думаю, он будет первым из российских мужчин. И сможет этим гордиться», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Дикиджи является первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель.

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