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Леонова: Дикиджи — классный спортсмен, но ему не хватает запоминающейся постановки

Леонова: Дикиджи — классный спортсмен, но ему не хватает запоминающейся постановки
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Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова оценила выступление Владислава Дикиджи на чемпионате России по прыжкам — 2025.

«Владислав уже достаточно давно прыгнул четверной аксель. Вроде в конце того сезона. Он талантливый парень! Круто и очень здорово, что делает это. От Владислава в этом году если и ждать чего-то, то прогресса в хореографии. Нужно, чтобы постановки больше подходили ему. Я не особо поняла программы, которые были у него в этом сезоне. Но у них будет ещё целый старт, плюс Кубок Первого канала. Возможно, программы ещё доработаются. Обычно постановщик видит программу по-своему, но спортсмен исполняет её по-другому, как он видит. Так что программа дорабатывается по ходу всего сезона.

Пока 100-процентного изменения в катании от Владислава я не увидела, хотя хотелось бы. Да, он круто прыгает, стабильный спортсмен, но не хватает запоминающейся постановки», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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