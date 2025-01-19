«Думал, меня убьют». Дикиджи — о падении с четверного акселя в рамках зачёта на ЧРПП

Чемпион России Владислав Дикиджи высказался о падении с четверного акселя в рамках соревнований на чемпионате России по прыжкам — 2025, который сегодня проходил в Санкт-Петербурге. Позднее он показал два чистых квакселя, но уже вне зачёта.

«Все мы устали после такой техничной, эмоциональной битвы, сейчас хочется отдохнуть. Что касается акселя — да, неприятно упал, но это не самое страшное моё падение с этого прыжка. Сейчас хочется отлежаться. Печально, что не получилось сделать именно в зачёт, думал, Александр меня убьёт. Но я рад, что получилось это исправить потом», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.