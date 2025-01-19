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«Нам это непонятно». Команда Москвы — о незасчитанном каскаде у их участника в конце ЧРПП

«Нам это непонятно». Команда Москвы — о незасчитанном каскаде у их участника в конце ЧРПП
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Спортсмены, представляющие команду Москвы на чемпионате России по прыжкам — 2025, который сегодня закончился в Санкт-Петербурге, прокомментировали странный инцидент: в концовке, в пятом раунде, одному из их участников, Даниилу Самсонову, не засчитали каскад — после исполненного со степом четверного сальхова не зачли четыре дупеля.

Петросян: Я даже не знала про «-5», весьма интересно. Решать мы ничего не можем, только высказать своё мнение. У нас была версия, что всё-таки не перенёс вес тела на ногу, не переступил, потому это не должно было списывать оставшиеся прыжки. Но это чисто наше личное мнение.

Кондратюк: По трансляции было не совсем понятно, поскольку от того, перенёс ли человек вес тела на другую ногу, зависит, считаются ли дальнейшие прыжки. Нам из кика было не очень понятно, наступил он или не наступал, мы подходили уточнить, ответ нас устроил. Судьи всегда правы. Нам это было непонятно и не видно, — передаёт слова Петросян и Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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