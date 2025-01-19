«Исправились за вчера». Галлямов прокомментировал победу своей команды на ЧРПП-2025

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал победу команды Санкт-Петербурга на чемпионате России по прыжкам — 2025.

«Все большие молодцы, боролись, хотели принести как можно больше баллов команде. Благодарен каждому, все отдали свои силы, чтобы мы сегодня победили.

Вчера поздно закончили свой вид, ближе к ночи собрал всех ребят, начали обсуждать, у кого какой контент, и выбрали капитаном, его определила команда.

Хоть и был отрыв, ребята из Москвы большие молодцы, догнали в челленджах, отрыв сократился. Когда выступили с Настей, заложили фундамент и исправились за вчера, после этого желали другим ребятам удачи», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.