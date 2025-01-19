Дикиджи ответил, пришло ли ему осознание, что он 2-й в мире, исполняющий четверной аксель

Чемпион России — 2025 Владислав Дикиджи ответил, пришло ли ему осознание, что он является вторым человеком в мире, кто исполняет четверной аксель.

«Пришло ли осознание, что я второй человек в мире, исполнивший четверной аксель? Да, мне приятно (улыбается). Сил уходит очень много на этот прыжок, резоннее вместо него сделать лутц и доскользить программу, пока что не знаю, как пойдёт. Тут спонтанно получилось, Олег Станиславович сказал: «Прыгай», я прыгнул, хотя не знал, как там с ногой получится», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Дикиджи является первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель.