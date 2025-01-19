Галлямов: на тренировке я отговаривал Дикиджи исполнять четверной аксель на ЧРПП — 2025

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, высказался об исполнении чемпионом России Владиславом Дикиджи четверного акселя в рамках соревнований на чемпионате России по прыжкам — 2025, который сегодня закончился в Санкт-Петербурге. Дикиджи был участником команды синих, которой руководил Галлямов. По итогам соревнований они одержали победу.

Галлямов: На тренировке я отговаривал его всячески, но когда было выступление, Влад сказал: «Буду исполнять четверной аксель». Как отговорить, если он уже настроен? Зачем принижать его потенциал? Влад красавчик, он его исполнил.

Дикиджи: Меня поддержал команда, сказали, что можно попробовать, если не получится – ничего страшного. Я очень им благодарен, — передаёт слова Галлямова и Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.