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Галлямов: на тренировке я отговаривал Дикиджи исполнять четверной аксель на ЧРПП — 2025

Галлямов: на тренировке я отговаривал Дикиджи исполнять четверной аксель на ЧРПП — 2025
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Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, высказался об исполнении чемпионом России Владиславом Дикиджи четверного акселя в рамках соревнований на чемпионате России по прыжкам — 2025, который сегодня закончился в Санкт-Петербурге. Дикиджи был участником команды синих, которой руководил Галлямов. По итогам соревнований они одержали победу.

Галлямов: На тренировке я отговаривал его всячески, но когда было выступление, Влад сказал: «Буду исполнять четверной аксель». Как отговорить, если он уже настроен? Зачем принижать его потенциал? Влад красавчик, он его исполнил.

Дикиджи: Меня поддержал команда, сказали, что можно попробовать, если не получится – ничего страшного. Я очень им благодарен, — передаёт слова Галлямова и Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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