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Дикиджи: спасибо команде, что мне разрешили выйти и попробовать исполнить четверной аксель

Дикиджи: спасибо команде, что мне разрешили выйти и попробовать исполнить четверной аксель
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Российский фигурист Владислав Дикиджи оценил своё выступление на чемпионате России по прыжкам — 2025.

«Это было очень забавно, мы где-то час сидели решали, и никто не хотел в пятый раунд. Слава Богу, как-то договорились, Коля и Петя были добровольцами, в конце к ним подключился Глеб. Спасибо команде, что мне разрешили выйти на сольные четверные прыжки для попытки четверного акселя», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Владислав Дикиджи прыгнул четверной аксель. Отметим, что сначала он удачно выполнил этот элемент на тренировке, потом попробовал исполнить его уже в рамках турнира, но упал. Вторым прыжком Влад исполнил четверной лутц и уже после всех своих попыток снова прыгнул кваксель — на этот раз снова успешно, хоть он и не пошёл в зачёт. По итогу Дикиджи принёс своей команде 21,97 балла.

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