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У Софьи Муравьёвой украли ценную вещь на чемпионате России по прыжкам

У Софьи Муравьёвой украли ценную вещь на чемпионате России по прыжкам
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Вице-чемпионка России прошлого года Софья Муравьёва рассказала, что у неё украли ценную салфетницу, с которой фигуристка ездит на все соревнования.

«В ближайший час я буду писать заявление в полицию о краже. Просьба связаться со мной и моей фан-группой и вернуть мою вещь, тогда этот человек может избежать последствий!» — написала Муравьёва в телеграм-канале.

18-летняя Софья Муравьёва стала серебряным призёром чемпионата России по прыжкам — 2025, который прошёл в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Она набрала 111,81 балла. Победу в соревнованиях одержала чемпионка страны — 2025 Аделия Петросян.

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