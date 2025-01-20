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Татауров ответил, планирует ли Дикиджи вставлять четверной аксель в программы этого сезона

Татауров ответил, планирует ли Дикиджи вставлять четверной аксель в программы этого сезона
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Олег Татауров, тренирующий действующего чемпиона России Владислава Дикиджи, ответил, планирует ли его ученик вставлять четверной аксель в программы этого сезона-2024/2025. Ранее Дикиджи дважды успешно приземлил этот элемент на чемпионате России по прыжкам — 2025, который проходил в Санкт-Петербурге.

«Я посчитал, что надо показать зрителям из Санкт-Петербурга и всем телезрителям, что он в принципе способен делать этот элемент.

Мы его тренируем очень мало. Только после чемпионата России Влад начал его прыгать перед шоу на тренировках. После того как он вернулся, катался с понедельника по субботу. Каков процент исполнения на тренировках? Могу сказать, что исполнение на 60%. Вставление в программу в этом сезоне я не планирую», — приводит слова Татаурова ТАСС.

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