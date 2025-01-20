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Тарасова: чем лучше Дикиджи катается, тем дольше нас не допустят до международных стартов

Тарасова: чем лучше Дикиджи катается, тем дольше нас не допустят до международных стартов
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила, что может повлиять на возвращение россиян на международные турниры. Вчера, 19 января, закончился чемпионат России по прыжкам — 2025 в Санкт-Петербурге, на котором действующий чемпион России Владислав Дикиджи дважды прыгнул четверной аксель.

«Влад Дикиджи хорош, но мог бы быть ещё лучше. Уверенный ли аксель? Будет уверенным. Это, конечно, открытие. Чем наши лучше будут кататься, тем дольше нас не будут выпускать на международные соревнования. Им так без нас хорошо, они места занимают», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, фигуристы сборной России не допускаются до международных стартов с марта 2022 года из-за ситуации на Украине. Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен.

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