Хавронина и Нарижный досрочно завершили сезон. Партнёру предстоит операция

Двукратные бронзовые призёры чемпионата России фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный объявили о завершении сезона. Они также не выступят на финале Гран-при России. Причина — травма партнёра, из-за которой ему предстоит операция.

«Будем делать Дэвиду операцию в ближайшее время. Сезон для нас закончился», — приводит слова тренера пары Дениса Самохина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне, помимо бронзы национального первенства, Хавронина и Нарижный стали двукратными серебряными призёрами этапов Гран-при России. Везде они уступили только четырёхкратным чемпионам России и призёрам чемпионата Европы Александре Степановой и Ивану Букину.