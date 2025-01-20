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Роднина: кого удивил четверной аксель Дикиджи? Сейчас все будут стремиться его исполнить

Роднина: кого удивил четверной аксель Дикиджи? Сейчас все будут стремиться его исполнить
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась об исполнении четверного акселя российским фигуристом Владиславом Дикиджи на чемпионате России по прыжкам — 2025, который проходил в Санкт-Петербурге.

«У нас есть ориентир. Сейчас все будут стремиться исполнить четверной аксель. Кого что удивило? В его возрасте сначала идёт освоение сложных элементов. Когда же они становятся более стабильными, начинается заполнение другой части программы — хореографии», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В прошлом сезоне Дикиджи стал первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель. В этом году он несколько раз показывал его на тренировках. Чемпионат России по прыжкам — 2025 — первое соревнование, на котором россиянин показал этот прыжок.

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